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    Вулицями Києва бігає нажаханий лось (фото, відео)

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    Лось у парку&nbsp;біля кондитерської фабрики Roshen - Вулицями Києва бігає нажаханий лось (фото, відео)
    Лось у парку біля кондитерської фабрики Roshen
    Фото: Олена Бальжик, Facebook

    Кияни вже не раз бачили на вулицях Києва лося

    У вівторок, 4 серпня, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось.

    Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.

    Зокрема, лось забрів у парк біля кондитерської фабрики Roshen. Його зафіксували камери компанії. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook ландшафтний дизайнер Олена Бальжик, яка працювала над цим парком. 

    «Лось на Деміївській площі! В парку біля фабрики Рошен, в якому ми тільки завершили посадки, сьогодні зранку прогулювався лось! Навколо парку насичені машинами шляхопроводи, промзони», - написала вона.

    Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

    Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.

    Київ тварини Roshen кияни парк
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