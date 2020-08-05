Вулицями Києва бігає нажаханий лось (фото, відео)
Кияни вже не раз бачили на вулицях Києва лося
У вівторок, 4 серпня, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось.
Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.
Зокрема, лось забрів у парк біля кондитерської фабрики Roshen. Його зафіксували камери компанії. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook ландшафтний дизайнер Олена Бальжик, яка працювала над цим парком.
«Лось на Деміївській площі! В парку біля фабрики Рошен, в якому ми тільки завершили посадки, сьогодні зранку прогулювався лось! Навколо парку насичені машинами шляхопроводи, промзони», - написала вона.
Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.
Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.