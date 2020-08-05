Вулицями Києва бігає нажаханий лось (фото, відео)



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Лось у парку біля кондитерської фабрики Roshen Фото: Олена Бальжик, Facebook

Кияни вже не раз бачили на вулицях Києва лося

У вівторок, 4 серпня, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось.

Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.

Зокрема, лось забрів у парк біля кондитерської фабрики Roshen. Його зафіксували камери компанії. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook ландшафтний дизайнер Олена Бальжик, яка працювала над цим парком.

«Лось на Деміївській площі! В парку біля фабрики Рошен, в якому ми тільки завершили посадки, сьогодні зранку прогулювався лось! Навколо парку насичені машинами шляхопроводи, промзони», - написала вона.

Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.