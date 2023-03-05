Чи зможуть росіяни найближчим часом оточити Бахмут? Відповідь ISW
Окупанти, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення
Російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Армія РФ, схоже, забезпечила собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснити розворот у певних районах Бахмута, але ще не змусила українських військових відступити і, схоже, не зможе оточити місто найближчим часом.
Зазначається, що 4 березня окупанти здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу Бахмута.
Як інформував ISW 3 березня, українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого бойового відходу з особливо складних секторів міста, хоча поки що не зрозуміло, чи прийняло українське командування рішення про відхід.
Експерти стверджують, що російське просування в Бахмуті було повільним і не дає підстав вважати, що російські війська зможуть оточити місто найближчим часом, а тим паче, що вони зможуть взяти його лобовими атаками.
Крім того, загарбникам, швидше за все, вдалося просунутися досить близько до критичних наземних комунікацій із північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу класичним розворотним рухом.
Мета розвороту – примусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в тому, щоб заманити в пастку і знищити сили противника.
Як припускають аналітики, росіяни, мабуть, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення.
У звіті ISW йдеться про те, що українські сили скоріше відійдуть, аніж потраплять в оточення, і що наші захисники все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.
Ключові висновки ISW
- Схоже, війська РФ забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб провести поворотні дії проти певних частин Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, швидше за все, не зможуть найближчим часом оточити місто.
- Мета повороту – змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції і відрізняється від мети оточення, яка полягає в захопленні та знищенні сил противника. Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, аніж ризикне потрапити в оточення.
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