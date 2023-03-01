Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW

Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій

Кремль і білоруський президент Олександр Лукашенко намагаються активізувати зусилля, щоб неправдиво представити Росію як відкриту для переговорів про припинення війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики звернули увагу на заяву Лукашенка під час офіційного візиту до Китаю про те, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та що є унікальна можливість припинити війну в Україні до того, як Росія поставить свою економіку на міцнішу військову основу. Лукашенко також звинуватив Захід і США в тому, що вони змусили українських чиновників відмовитися від переговорів з Росією.

«Кремль і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм мирного плану з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку Кремль використовував у грудні 2022 року. Ця інформаційна кампанія, зосереджена на відкритості Росії до переговорів, мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах і, ймовірно, сприяла затримці надання Заходом танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів», - вважають аналітики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги.

Крім того, під час візиту до Китаю Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій, вважають аналітики. Під час триденного візиту Лукашенко, зокрема, підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм. Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська оборонна промисловість може виробляти зброю, оскільки Білорусь має доступ до мікроелектроніки, оптики та інших комплектуючих, імпортованих з інших держав. Білорусь постачала Росії артилерійські боєприпаси з білоруських складів для підтримки операцій в Україні.

У США заявляли, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання. Аналітики ISW не виключають, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

Ключові висновки ISW:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Схоже, що російська влада посилює просування інформаційних операцій під хибним прапором, намагаючись відвернути увагу від відсутності відчутних здобутків на полі бою та уповільнити надання західних танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що у США немає жодних ознак того, що російські сили будуть застосовувати ядерну зброю в Україні.

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до колегії ФСБ наголосив на ролі Федеральної служби безпеки Росії у підтримці війни в Україні.

Кремль і білоруський президент Олександр Лукашенко, ймовірно, намагаються активізувати зусилля, щоб неправдиво представити Росію як відкриту для переговорів про припинення війни в Україні.

Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційної поїздки до китайського Пекіна з 28 лютого по 2 березня.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної та, ймовірно, здійснили обмежені наступи на північ від Кремінної.

Російські війська досягли тактичних успіхів у північному Бахмуті та продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі Авдіївка - Донецьк.

Українські офіційні особи продовжують повідомляти про потенційну підготовку Росії до відновлення наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях, хоча ISW не спостерігає ознак того, що російські сили планують відновити наступальні операції на цих напрямках.

Влада Вірменії затримала в Єревані громадянина Росії за акцію протесту проти війни в Україні, вчинену в Москві в липні 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до 109 громадян Росії, причетних до примусової депортації українських дітей.

Як повідомлялося, в інтерв'ю китайським ЗМІ Лукашенко заявив, що склалася унікальна ситуація, коли можна завершити війну в Україні. Проте, мирний договір має бути укладений негайно, без будь-яких попередніх умов.