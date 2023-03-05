ЗСУ розповіли, чи відбувається масове відведення військ із Бахмута

Українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті

Українські сили продовжують контролювати місто Бахмут Донецької області. Масового відведення військ звідти немає. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в інтерв’ю виданню CNN.

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За його словами, бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією.

«Масового відведення українських військ також не відбувається», – підкреслив Череватий.

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Крім того, він зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у місті.

Станом на суботу, 4 березня, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.

«Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також дев’ять бойових зіткнень. Усього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень», – сказав речник.

Зазначається, що за останню добу понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, а троє потрапили у полон.

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Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також підтвердив, що Збройні сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Там ведуться бої.

До слова, за інформацією Генштабу, противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

Також українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.

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