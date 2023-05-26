Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил

Ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії, тому потрібні засоби, які можуть їх знищити

Майбутні атаки залежатимуть від кількості озброєння, яке мають росіяни

Під час сьогоднішньої нічної атаки росіян не всі цілі вдалося збити через те, що противник застосував різні типи озброєння. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Сьогодні, нажаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом», – сказав він.

Спікер зазначив, що ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії. Тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики.

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Крім того, зазначається, що росіяни не можуть повністю використати все своє озброєння. А ракети «Кинджал» поки бережуть для пріоритетних цілей.

«І «Калібри» і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети «Іскандер» або «Кинджали» – вони виготовляються і прямо «з коліс» доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку», – пояснив Ігнат.

Цієї ночі була вже 13 атака за травень, тобто фактично обстріли здійснюються через день. Майбутні атаки залежатимуть від кількості озброєння, в тому числі дронів-камікадзе, які є в наявності у росіян.

Нагадаємо, за ніч силами протиповітряної оборони було знищено 10 із 10 крилатих ракет, 23 із 31 «Шахеди» та два розвідувальні безпілотники. Сім зенітних керованих ракет С-300/ С-400 влучили.