Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
Ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії, тому потрібні засоби, які можуть їх знищити
фото ілюстративне

Майбутні атаки залежатимуть від кількості озброєння, яке мають росіяни

Під час сьогоднішньої нічної атаки росіян не всі цілі вдалося збити через те, що противник застосував різні типи озброєння. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Сьогодні, нажаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом», – сказав він.

Спікер зазначив, що ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії. Тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики.

Крім того, зазначається, що росіяни не можуть повністю використати все своє озброєння. А ракети «Кинджал» поки бережуть для пріоритетних цілей.

«І «Калібри» і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети «Іскандер» або «Кинджали» – вони виготовляються і прямо «з коліс» доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку», – пояснив Ігнат.

Цієї ночі була вже 13 атака за травень, тобто фактично обстріли здійснюються через день. Майбутні атаки залежатимуть від кількості озброєння, в тому числі дронів-камікадзе, які є в наявності у росіян.

Нагадаємо, за ніч силами протиповітряної оборони було знищено 10 із 10 крилатих ракет, 23 із 31 «Шахеди» та два розвідувальні безпілотники. Сім зенітних керованих ракет С-300/ С-400 влучили.

Теги: ракета війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки уточнюються
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
Сьогодні, 08:27
У повітряному просторі Києва були збиті всі ворожі ракети
Падіння уламків ракети зафіксовано у двох районах Києва
Сьогодні, 08:05
Внаслідок ворожої атаки понівечена одна з АЗС у Дніпрі
Росія ударила по Дніпру ракетами та дронами: наслідки атаки
Сьогодні, 07:50

Події в Україні

Росіяни влучили в житловий будинок у Авдіївці
Росіяни влучили в житловий будинок у Авдіївці
Удар по медзакладу у Дніпрі: Зеленський показав наслідки, є загиблі (відео)
Удар по медзакладу у Дніпрі: Зеленський показав наслідки, є загиблі (відео)
Окупанти вдарили по медзакладу у Дніпрі. З'явилися перші кадри (відео)
Окупанти вдарили по медзакладу у Дніпрі. З'явилися перші кадри (відео)
Окупанти вдарили ракетою по медзакладу у Дніпрі
Окупанти вдарили ракетою по медзакладу у Дніпрі
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка
Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
У Києві прогриміли вибухи
28K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
15K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
14K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
5916
Дрони атакували російський корабель «Іван Хурс»: з’явилося унікальне відео

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту