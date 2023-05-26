Росія ударила по Дніпру ракетами та дронами: наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки понівечена одна з АЗС у Дніпрі

Над Дніпропетровщиною збито п’ять крилатих ракет та шість «Шахедів»

У ніч на 26 травня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У результаті атаки є пошкодження у Дніпрі.

«У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома», – розповів Лисак.

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Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

Крім того, ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району з БПЛА. Минулося без жертв.

За попередніми даними, військові з Повітряного командування «Схід» цієї ночі над Дніпропетровщиною збили п’ять крилатих ракет та шість «Шахедів».

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Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.

Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.