Росія ударила по Дніпру ракетами та дронами: наслідки атаки
Над Дніпропетровщиною збито п’ять крилатих ракет та шість «Шахедів»
У ніч на 26 травня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У результаті атаки є пошкодження у Дніпрі.
«У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома», – розповів Лисак.
Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.
Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.
Крім того, ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району з БПЛА. Минулося без жертв.
За попередніми даними, військові з Повітряного командування «Схід» цієї ночі над Дніпропетровщиною збили п’ять крилатих ракет та шість «Шахедів».
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.
Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.
Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.
Коментарі — 0