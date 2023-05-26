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Падіння уламків ракети зафіксовано у двох районах Києва

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Падіння уламків ракети зафіксовано у двох районах Києва
У повітряному просторі Києва були збиті всі ворожі ракети
фото ілюстративне

Пошкоджень зазнали ТРЦ, приватний будинок та автівки на парковці

Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків:

  • зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань;
  • на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі.

У Шевченківському районі:

  • зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.

«Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.

Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

За даними КМВА, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Раніше повідомлялося лише про падіння уламків ракети на дах одного із ТРЦ в Оболонському районі столиці.

Теги: росія Київ війна ракета

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