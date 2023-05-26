Падіння уламків ракети зафіксовано у двох районах Києва
Пошкоджень зазнали ТРЦ, приватний будинок та автівки на парковці
Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Так, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків:
- зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань;
- на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі.
У Шевченківському районі:
- зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.
«Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.
Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.
За даними КМВА, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.
Раніше повідомлялося лише про падіння уламків ракети на дах одного із ТРЦ в Оболонському районі столиці.
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