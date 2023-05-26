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Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
Наслідки ворожої атаки уточнюються
фото ілюстративне

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона

За ніч силами протиповітряної оборони було знищено 10 крилатих ракет, 23 «Шахеди» та два розвідувальні безпілотники. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня.
Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

  • 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);
  • 31 ударний БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», знищено:

  • 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;
  • 23 ударних дрони Shahed-136/131;
  • два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР».

Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години. Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

За даними КМВА, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва. 

Також внаслідок ракетної атаки виникли пожежі та є пошкодження у Дніпрі.

Теги: ракета окупанти війна росія

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