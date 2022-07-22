Данілов назвав місто, яке РФ найчастіше обстрілювала ракетами

Рашисти завдали 476 ракетних ударів по Ізюму

Російські окупанти продовжують атакувати території України. Найчастіше рашисти били ракетами по Ізюму на Харківщині. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Найбільше ракетних атак було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв», – сказав Данілов.

Водночас Данілов не уточнив, скільки ракет РФ випустила по Маріуполю та Миколаєву.

Нагадаємо, що Ізюм ще з 2 квітня тимчасово окупований росіянами. Влада Харківської області наразі намагається домовитися про евакуацію людей, оскільки в місті немає жодних комунальних послуг.

Раніше повідомлялося, що у місті Ізюм Харківської області було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Російської Федерації через те, що командири були некомпетентні. Російські командири не врахували бойові виклики в Ізюмських лісах, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах.

До слова, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

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