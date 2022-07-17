Українські міста порівняли на до та після приходу «руського міра» (відео)

Мирні та неушкоджені вулиці лишились тільки на фотографіях

Українці вирішили порівняти, як змінились наші міста після приходу «руського міра». Які наслідки принесла армія загарбників, яка так мріє нас «асвабадіть».

Для цього використали фотографії довоєнного часу, де зображена мирна вулиця чи будинок, після чого показується її сучасний стан.

На жаль, мирні та неушкоджені вулиці лишились тільки на фотографіях. Зараз це лише суцільні руїни, які доведеться відновлювати, інколи з нуля.

Нагадаємо, на російському пропагандистському державному телеканалі показали сюжет, де чітко видно, як армія Росії розстрілює житлові квартали Маріуполя.

На відео добре видно, як армія окупантів впритул розстрілює житлові квартали Маріуполя.