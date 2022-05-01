Окупанти перекидають під Ізюм «Буки» і мобілізованих з «ЛДНР» – зведення Генштабу

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей

Розпочалась 67 доба героїчного протистояння Українського народу воєнному вторгненню орди. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 1 травня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Східна операційна зона

Триває ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальних дій. Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил орди продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.

Волинський та Поліський напрямки

Противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.

Сіверський напрямок

Підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

Слобожанський напрямок

Угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК «Бук-М2» та ЗРК «Тор-М».

Донецький і Таврійський напрямки

Угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка – Новомихайлівка.

Південнобузький напрямок

Противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

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