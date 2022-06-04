Військові знищили в Ізюмі майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії

В Ізюмі була знищена майже вся 35-та загальновійськова армія Росії

Росія зазнала серйозних втрат в українському місті через командирів, дізнався Інститут вивчення війни

У місті Ізюм Харківської області було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армія Російської Федерації через те, що командири були некомпетентні. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на дані російського блогера.

Зазначається, що російські командири не врахували бойові виклики в Ізюмських лісах, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах, які, за його словами, зараз налічують менше 100 військовослужбовців.

Рросійські командири не забезпечили необхідним обладнанням підрозділи, які воюють у лісистій місцевості, і не відремонтували російську важку артилерію вчасно.

За його даними, російським силам також не вистачало ефективного спілкування з командними центрами, і окупанти покладалися на месенджери через дефіцит зашифрованих телефонів.

Також Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

До слова, генерал США назвав терміни, коли Україна зможе витіснити ворога на позиції 23 лютого.

Читайте також: