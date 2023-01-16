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Данілов спрогнозував, коли росіяни можуть здійснити свій останній ривок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов спрогнозував, коли росіяни можуть здійснити свій останній ривок
За словами Данілова, президент Володимир Зеленський щодня спілкується зі іноземними колегами
фото: Офіс президента

Секретар РНБО: «Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російська окупаційна армія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Також це може статися на початку весни – у березні. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Секретар РНБО зазначив, що Україна щодня готується до можливого нового наступу армії загарбників

«Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось», – пояснив він.

За словами секретаря РНБО, президент Володимир Зеленський щодня спілкується зі іноземними колегами. Вони обговорюють зброю, яку партнери України можуть передати Збройним силам України. «Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя», – підсумував Данілов.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України. 

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Теги: зброя армія війна Володимир Зеленський Україна президент Олексій Данілов росіяни Єдині новини

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