Данілов спрогнозував, коли росіяни можуть здійснити свій останній ривок
Секретар РНБО: «Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось»
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російська окупаційна армія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Також це може статися на початку весни – у березні. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Секретар РНБО зазначив, що Україна щодня готується до можливого нового наступу армії загарбників
«Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось», – пояснив він.
За словами секретаря РНБО, президент Володимир Зеленський щодня спілкується зі іноземними колегами. Вони обговорюють зброю, яку партнери України можуть передати Збройним силам України. «Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя», – підсумував Данілов.
Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.
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