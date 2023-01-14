Нас чекає тривала піхотна війна, на широкому фронті. Думки після Соледару

Нам треба стати ефективними на кожній ділянці фронті

1. Ціль війни це не бути на війні, ціль війни – вбивати ворога. Все, що призводить до вбивства ворога - важливе, все, що не призводить - шкідливе. Бо тільки коли їх будуть набагато більше вбивати, вони будуть набагато швидше втікати.

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2. Відповідальність на фронті є одна – за вбивство ворога та збереження своїх. Ці питання взаємопов'язані. Все інше другорядне.

3. Солдати вбивають настільки добре, наскільки добре ними командують. Солдат вбиває, коли довіряє своєму командиру, а не коли боїться покарання. Солдат, який не довіряє командиру – жертва, яка втрачена без бою. Солдат, який краще вмотивований, на жаль, може програти ворогу, якщо він краще керований.

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4. Результат бойових дій – це зафіксовані на відео та фото вбитих ворогів та знищеної техніки з координатами ураження. Відсутність результатів ураження на відео та фото – ознака недоліків у розвідці та спостереженні, рахувати треба тільки підтверджені факти.

5. Дрон не виграє бій, але бій, у якому дрон не застосований, найскоріше може бути програний. Щоб вбивати командир має навчитись керувати не тільки солдатами, але і дронами. Дрон над позицією важливіший за автомат на позиції.

6. На війні має значення не вартість зброї, а вартість вбивства. Рахувати треба вартість циклу вбивства, усі його складові. Це і є справжня вартість ресурсів. І з цього витікає: Той, хто вбиває ворога має визначати бойовий порядок. Той, хто вбиває – джерело планування для того, хто дає наказ. Важлива та позиція, яка дозволяє вбивати ворогів, а не та, яка накреслена на карті.

7. Берегти людей на війні – це не співчувати та не хвалити, берегти людей – це готувати та командувати.

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8. Бути командувачем або командиром - це не видавати накази, бути командувачем – це давати результат на полі бою. Командувач та командир відповідають за вбивство ворога та збереження своїх, і відповідають першими. Не обов'язково карати - але обов'язково називати те, що відбулось своїми іменами.

9. Керованість військ – це відповідальність вищого керівництва, яке відповідає за організацію, бойову підготовку, вчасні призначення та заміну командних кадрів, забезпечення, об'єктивну оцінку боєздатності. Якщо наслідки проблем з керованістю перекидаються тільки на солдат – це завадить солдатам вбивати ворога, і не змінить нічого.

10. Брехня зручна для політики - але вбивча для бійців. Брехня не дозволяє зробити правдиві висновки, не дозволяє запровадити зміни, не дозволяє просувати гідних та найкращих, дозволяє ховати неефективних, але лояльних. Брехня - це передвісник поразок, які можуть повторюватись знову. Брехня заважає вбивати ворога.

Нічого саме по собі вирішиться. Не вирішиться.

Нас чекає тривала піхотна війна, на широкому фронті. І нам треба стати ефективними на кожній ділянці фронті.