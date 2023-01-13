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Війна РФ проти України: «вагнерівці» почали вербувати ув'язнених жінок

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна РФ проти України: «вагнерівці» почали вербувати ув'язнених жінок
За наявними даними, жінок уже відправляють на фронт в Україну
фото з відкритих джерел

«Русь сидящая» ще з початку війни почала отримувати листи від жінок з проханням посприяти їхньому відправленню на війну

Керівник фонду «Русь сидящая» Ольга Романова розповіла, що ПВК «Вагнера» розпочала вербування у жінок-в'язнів російських в'язницях. Про це повідомляє Lrt.Lt.

Нині «вагнерівці» на війну проти України почали вербувати жінок-в'язнів.

«За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю», – розповіла Романова.

Вона також додала, що їхня організація «Русь сидящая» ще з початку війни почала отримувати листи від жінок з проханням посприяти їхньому відправленню на війну.

Раніше ватажок кишенькової ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у його угруповання «постійно намагаються вкрасти перемогу», натякаючи на повідомлення міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: війна ПВК Вагнера росія Україна жінка

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