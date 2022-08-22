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ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби
Одна зі спільниць переховується від правосуддя
фото: пресслужба ДБР

Чиновницям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів «Дар’ївської виправної колонії 10». Про це інформує пресслужба ДБР.

«Під час окупації Херсонської області остання перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому «управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». Вона «зливала» окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мінюсту», – зазначається у повідомленні.

Обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР повідомило, що начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мінюсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.

Раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру соратникам ексголови МВС Захарченка.

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Теги: Державне бюро розслідувань державна зрада

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