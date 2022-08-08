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Соратникам ексголови МВС Захарченка повідомлено про підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Соратникам ексголови МВС Захарченка повідомлено про підозру
Провадження щодо колишнього міністра розслідується НАБУ
фото ілюстративне

Підозру оголошено чотирьом особам 

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів колишніх високопосадовців часів біглого президента Януковича. Одним з таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«До схеми був причетний серед інших й колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Через довірених осіб з-поміж свого близького оточення він організував та залучив до протиправної діяльності значну кількість юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних. «Прокладки» були потрібні для перерахування незаконно отриманих коштів як на офшорні рахунки, так і рахунки українських підприємств для подальшої легалізації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен. Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах. Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ за незаконне постачання гранат з Російської Федерації під час Революції Гідності.

Нагадаємо, що 20 квітня Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника.

Теги: Віктор Янукович Державне бюро розслідувань

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