Законопроєкти з Лазурового узбережжя. Як Столар та Абрамович дбають про українців

Депутати-втікачі продовжують імітувати законотворчість

Частина народних депутатів, які виїхали з України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії та з того часу пропустили всі засідання парламенту, і далі продовжують подавати свої законодавчі ініціативи до Верховної Ради. Дистанційно.

Рух «Чесно» проаналізував усі законопроєкти, які були подані нардепами до Верховної Ради від початку повномасштабної війни і до річниці відновлення Незалежності України, та виокремив ті, що були зареєстровані від нардепів-втікачів. Таких законопроєктів виявилось понад десять.

Насамперед нагадаємо, що рух «Чесно» до 100 днів роботи парламенту в умовах повномасштабної війни, за результатами голосування у сесійній залі, вирахував, хто із нардепів відсутній під час воєнного стану. Таких нардепів виявилось майже два десятки, і здебільшого йдеться про представників колишньої фракції ОПЗЖ, позафракційних та екснардепів від «Слуги народу». Частина цих депутатів має підозри у державній зраді.

А ще в парламенті є депутати, які переважно відсутні та не беруть участі в голосуваннях – інколи їхні картки вставлені у слоти, але фактично вони не голосують. Можна припустити, що картки для голосування розставляють їхні колеги з фракції чи групи, щоб імітувати присутність депутатів на засіданні.

Крім того, виявляється, що частина цих нардепів-втікачів продовжує реєструвати законодавчі ініціативи в парламенті, очевидно, роблячи це дистанційно або через своїх помічників. Адже, згідно з розслідуваннями журналістів, хтось із цих депутатів увесь цей час живе на Лазуровому узбережжі Монако, інші ж переховуються чи то в Білорусі, чи в Росії.

На жаль, заборона проросійських партій, як, наприклад, ОПЗЖ автоматично не означає, що позбавлять і депутатських мандатів представників цієї партії, допоки не буде відповідного рішення суду або вони самостійно його не складуть. Відтак навіть депутати-втікачі, у яких досі є мандати, мають також право законодавчої ініціативи та використовують його. Крім того, завдяки електронному цифровому підпису такі нардепи можуть підписувати робочі документи дистанційно (наприклад, заяви про утворення депутатських груп, співавторство законопроєктів, звернення та заяви тощо), перебуваючи в цей час в Монако, Відні чи навіть Білорусі. Абсурдність ситуації очевидна, тому залишається відкритим питання до СБУ та правоохоронних органів України.

Читайте також: Посіпаки Кремля в парламенті і доступ до держтаємниці

Слід зауважити, що це більше схоже лише на імітацію законодавчої активності, бо реальних шансів розгляду цих законопроєктів зараз у парламенті немає. Як показав аналіз руху «Чесно», за чотири місяці від початку повномасштабної війни Росії проти України Верховна Рада ухвалила майже 200 законів та постанов, найбільше з яких подали голови комітетів від «Слуги народу».

Хтось із нардепів-втікачів є одноосібним автором законопроєкту, інші виступали співавторами.

Наприклад, нардеп від колишньої фракції ОПЗЖ та колишній заступник прокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін, який до повномасштабного вторгнення критикував роздачу зброї ТрО, звинувачував НАТО у початку війни та заявляв про створення нової держави після швидкої перемоги агресора, подав у липні-серпні 2022 року сім законопроєктів, які переважно стосуються змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України.

На жаль, на сайті Верховної Ради немає текстів самих цих законопроєктів, пояснювальних записок, висновків Головного науково-експертного управління чи комітетів до них, а лише реєстраційні дані. Однак ми можемо побачити тематику інтересів нардепів-втікачів та співавторів цих ініціатив.

Саме тому рух «Чесно» наголошує, що у Верховній Раді вже понад два роки немає повноцінного доступу журналістів до роботи в кулуарах та на балконі для преси. З публічного доступу знято значну частину інформації про роботу самих народних обранців, що в свою чергу робить неможливим громадський контроль та моніторинг роботи депутатів, виявлення корупційних ризиків та конфлікту інтересів.

Ренат Кузьмін разом із колегами з ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком на зустрічі з керівництвом Держдуми у Москві

№7608 від 28 липня – Проєкт Закону про внесення змін до КПК України. Вже 29 липня законопроєкт було направлено на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності і в той же день відкликано.

№7615 від 29 липня – Проєкт Закону про внесення деяких змін до КПК України. Законопроєкт на розгляді Правоохоронного комітету ВРУ.

№7626 від 2 серпня – Проєкт Закону про внесення змін до КПК України щодо удосконалення застосування заходів забезпечення безпеки. Законопроєкт на розгляді Правоохоронного комітету ВРУ.

№7634 від 4 серпня – Проєкт Закону про внесення деяких змін до КПК України щодо окремих питань кримінального провадження. Законопроєкт на розгляді Правоохоронного комітету ВРУ.

№7635 від 5 серпня – Проєкт Закону про внесення деяких змін до КПК України щодо вирішення окремих питань здійснення досудового розслідування. Законопроєкт на розгляді Правоохоронного комітету ВРУ.

№7643 від 8 серпня – Проєкт Закону про внесення змін до КПК України щодо вирішення окремих питань, які виникають під час судового розгляду. Законопроєкт на розгляді Правоохоронного комітету ВРУ.

№7657 від 11 серпня – Проєкт Закону про внесення змін до ККУ щодо посилення відповідальності працівників правоохоронних органів.

Ще один представник забороненої ОПЗЖ, харківський мажоритарник та мільйонер Ігор Абрамович після розпуску фракції разом із нардепом Максимом Єфімовим став співголовою депутатської групи «Відновлення України», в яку увійшли 17 нардепів — колишні представники ОПЗЖ, «Слуги народу» та «Довіри».

Ігор Абрамович за пів року роботи парламенту в умовах воєнного стану подав три законопроєкти, всі вони колективні (разом із нардепами, які входять до його ж групи «Відновлення України»), один основний та два альтернативні.

Ігор Абрамович разом із Сергієм В'язьмікіним, колишнім в.о. начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції після пробіжки на мисі Кап-Ферра Скриншот із відео УП

№7474 від 17 червня – Проєкт Закону про внесення змін до розділу ХХ Податкового кодексу України щодо звільнення від податку на доходи фізичних осіб списаної заборгованості за житлово-комунальні послуги (суми безоплатно отриманої житлово-комунальної послуги) споживачам в період дії воєнного стану. Співавтори: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Дмитро Ісаєнко, Олександр Лукашев, Максим Єфімов, Анатолій Бурміч, Валерій Гнатенко, Геннадій Вацак, Наталія Приходько, Олександр Юрченко, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

№7473-1 від 2 липня – Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги. Співавтори: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова та Дмитро Ісаєнко. 8 серпня Комітет правової політики відхилив ініціативу.

№6067-2 від 18 липня – Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Співавтори: Ігор Абрамович та Тетяна Плачкова. 22 липня Комітет соцполітики відхилив ініціативу.

Ще один нардеп-утікач від ОПЗЖ Олег Волошин, який є в Реєстрі держZрадників і був відсутній на засіданнях парламенту від початку повномасштабної війни Росії проти України, поставив свій підпис під законопроєктом №7129 про зміни до Регламенту щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради.

Цей законопроєкт майже через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 8 березня 2022 року, зареєстрував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у співавторстві з іще 241 народним депутатом. Серед яких, крім іншого, був і колега по ОПЗЖ Олександр Пузанов, який також потрапив до переліку втікачів-прогульників. Після розпуску фракції обоє нардепів-прогульників Волошин і Пузанов увійшли до групи ПЗЖМ.

Нардеп-утікач від ОПЗЖ Олег Волошин

Підписи співавторства під цією ініціативою поставили переважно представники «Слуги народу» (196 нардепів), а також депутати від груп «За майбутнє» та «Довіра», позафракційні та навіть представники групи ПЗЖМ. Крім того, свій підпис під цим законопроєктом поставив і нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» з Одещини Ігор Васильковський, який теж був відсутній на засіданнях парламенту з лютого 2022 року і недавно виявився у списку осіб, яким президент Володимир Зеленський своїм указом анулював громадянство України.

Подружжя депутатів від ОПЗЖ Наталія Королевська та Юрій Солод, які також відсутні на засіданнях парламенту під час воєнного стану, подали альтернативний законопроєкт, його зареєстрували 25 лютого:

№7044-1 – Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини. Співавтори: Наталія Королевська, Юрій Солод, Володимир Мороз, Валерій Гнатенко, Володимир Кальцев. Законопроєкт перебуває на розгляді Комітету з питань гуманітарної та інформполітики.

Ще один нардеп-втікач від ОПЗЖ Вадим Столар, за даними ЗМІ, живе у маєтку в Ніцці, що не завадило йому стати співавтором законопроєкту №7474 Ігоря Абрамовича, про який йшлося вище (Про внесення змін до розділу ХХ Податкового кодексу України щодо звільнення від податку на доходи фізосіб списаної заборгованості за житлово-комунальні послуги (суми безоплатно отриманої житлово-комунальної послуги) споживачам в період дії воєнного стану).

Як повідомляв «Главком», зараз Вадим Столар судиться зі своєю колишньою партією ОПЗЖ за мандат

Сам Столар у коментарі Суспільному сказав, що виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, а нині начебто займається допомогою для ЗСУ, постраждалих від обстрілів та родин учасників бойових дій.

На запитання про виконання парламентських обов’язків Столар повідомив журналістам: «Сьогодні моє єдине завдання як депутата – об’єднатися навколо держави та президента, аби разом із усіма українцями допомагати ЗСУ та людям у гарячих точках заради перемоги над ворогом».

Після публікації розслідування УП «Батальйон Монако» народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла подала до парламенту звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України і не брали участі у засіданні парламенту.

Раніше рух «Чесно» писав про те, як швидко змінюється політична риторика представників колишньої фракції ОПЗЖ, які раніше виступали за співробітництво з Росією та «негайне виконання Мінських угод», а зараз виявились «палкими прихильниками вступу України до ЄС».

Представники обох депутатських груп, що утворились на залишках фракції ОПЗЖ (ПЗЖМ та «Відновлення України»), наразі кардинально змінили вектор своєї позиції. Тепер вони розповідають про те, що ми «живемо і працюємо в історичні часи», є «парламентом не лише воюючої країни, а є свідками та будівничими того, як українська держава невпинно рухається до отримання повноправного членства в ЄС». Про це з трибуни Ради заявляють навіть ті депутати від ОПЗЖ, які у 2020 році делегацією від цієї партії на чолі з Віктором Медведчуком зустрічалися в Кремлі із депутатами та керівництвом Держдуми Росії – зі спікером В’ячеславом Володіним, його заступником Олексій Гордєєвим, з главами фракцій «Єдина Росія» та КПРФ Сергієм Невєрним та Геннадієм Зюгановим. А перед тим голова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним та обговорив створення парламентського виміру нормандського формату.

Тепер же, як ми бачимо із розслідувань журналістів, ці проросійські депутати виїхали чомусь не до Ростова, Москви чи Самари, а до Європи на Лазурове узбережжя.

Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно»