Де в Україні очікується дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на суботу

У східних областях в суботу очікується сніг з дощем

У Києві сьогодні без суттєвих опадів, температура приблизно 0°

У суботу, 9 січня, у східних та північних областях України синоптики прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території північних областях синоптики прогнозують сніг. У східних областях очікується сніг з дощем.

На півночі, заході та в центральній частині країни вдень очікується -1...1 градус тепла, а вночі - -1...-3 градуси. На сході вдень синоптики прогнозують 0...2 градуси тепла, а вночі - -1...1 градус. На півдні в цей день буде 1...3 градуси тепла, а вночі - -1...1.

У Києві синоптики сьогодні опадів не прогнозують. Вдень та вночі температура повітря підвищиться до -1...1 градусу тепла.

Як повідомлялося, на вихідні частину України накриє мокрий сніг із дощем.