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    Події в Україні

    Де в Україні очікується дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на суботу

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    У східних областях в суботу очікується сніг з дощем - Де в Україні очікується дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на суботу
    У східних областях в суботу очікується сніг з дощем
    Фото: Главком

    У Києві сьогодні без суттєвих опадів, температура приблизно 0°

    У суботу, 9 січня, у східних та північних областях України синоптики прогнозують опади.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На території північних областях синоптики прогнозують сніг. У східних областях очікується сніг з дощем. 

    На півночі, заході та в центральній частині країни вдень очікується -1...1 градус тепла, а вночі - -1...-3 градуси. На сході вдень синоптики прогнозують 0...2 градуси тепла, а вночі - -1...1 градус. На півдні в цей день буде 1...3 градуси тепла, а вночі - -1...1. 

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    У Києві синоптики сьогодні опадів не прогнозують. Вдень та вночі температура повітря підвищиться до -1...1 градусу тепла.

    Як повідомлялося, на вихідні частину України накриє мокрий сніг із дощем.

    Теги: вихідні прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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