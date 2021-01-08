На вихідні частину України накриє мокрий сніг із дощем

У Києві – без суттєвих опадів, температура приблизно 0°

У Києві – без суттєвих опадів, температура приблизно 0°

В Україні місцями ожеледиця

Найближчої доби, 9 січня, погоду південних і східних областей України визначатиме атмосферний фронт, решти території – поле підвищеного тиску, повідомляє у п'ятницю Укргідрометцентр.

У суботу в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади, в Сумській, Чернігівській і Полтавській областях удень невеликий мокрий сніг; на решті території без суттєвих опадів.

В Україні місцями ожеледиця.

Вітер західний, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях уночі 2-7° морозу; у Карпатах уночі 6-11°, удень 2-7° морозу.

У Києві – без суттєвих опадів, температура приблизно 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 січня найвища температура вдень була 8,9° тепла у 2005 році, найнижча вночі 29,2° морозу у 1940 році.

У неділю, 10 січня, синоптики прогнозують в Україні погоду без суттєвих опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах уночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 10 січня без суттєвих опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.