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    На Київ насувається снігопад: коли очікувати негоду

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    Техніка готується до прибирання снігу вночі - На Київ насувається снігопад: коли очікувати негоду
    Техніка готується до прибирання снігу вночі
    Фото: Київавтодор

    За прогнозами синоптиків вночі очікується рясний сніг та ожеледь

    У ніч на п'ятницю, 8 січня, у Києві очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Погодні умови становитимуть І рівень небезпечності, жовтий.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

    Як зазначили в прес-службі, шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов. Відповідна спецтехніка вже знаходиться на вихідних позиціях у місті. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

    Крім того, Укргідрометцентр оголосив штормове попередження штормове попередження по Україні на 8 січня.

    «Вночі 8 січня в Чернігівській та Сумській областях значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)», - йдеться в повідомленні.

    Зауважимо, за прогнозом Укргідрометцентру, упродовж наступних трьох днів, 8-10 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікуються мокрий сніг та сильний вітер.

    Теги: прогноз погоди Київ атмосферне явище Укргідрометцентр Київавтодор снігопад вітер
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