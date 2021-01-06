Де в Києві найбрудніше повітря: експерти назвали небезпечні місця

Фахівці геофізичної обсерваторії проаналізували понад 1,2 тис. проб повітря

У період з 29 грудня 2020 року по 4 січня 2021 року у повітрі Києва зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) забруднюючих речовин за середньодобовим вмістом. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень на стаціонарних постах.

Так, виявлено перевищення:

завислих речовин (пилу)

у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі;

діоксиду сірки

у 2,5-2,9 рази – на вул. Інженера Бородіна, площах Перемоги, Бессарабській та Деміївській;

у 1,8-2,4 рази – на бульварі Вацлава Гавела, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Каунаській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки;

діоксиду азоту

у 5,2-5,3 разів – на бульварі Вацлава Гавела, проспекті Перемоги;

у 4,0-4,9 рази – на вулицях Інженера Бородіна, вул. Каунаській, площах Бессарабській та Перемоги;

у 2,5-3,8 рази – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду

у 1,9-2,4 рази – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаській, Оболонському проспекті;

у 1,0-1,8 раза – на інших постах спостережень.

Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 29 грудня 2020 р. по 4 січня 2021 р. було відібрано та проаналізовано 1208 проб повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 січня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.