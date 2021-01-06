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    Де в Києві найбрудніше повітря: експерти назвали небезпечні місця

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    У Києві високий рівень забруднення повітря - Де в Києві найбрудніше повітря: експерти назвали небезпечні місця
    У Києві високий рівень забруднення повітря
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці геофізичної обсерваторії проаналізували понад 1,2 тис. проб повітря

    У період з 29 грудня 2020 року по 4 січня 2021 року у повітрі Києва зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) забруднюючих речовин за середньодобовим вмістом. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень на стаціонарних постах.

    Так, виявлено перевищення:

    завислих речовин (пилу)

    • у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі;

    діоксиду сірки

    • у 2,5-2,9 рази – на вул. Інженера Бородіна, площах Перемоги, Бессарабській та Деміївській;
    • у 1,8-2,4 рази – на бульварі Вацлава Гавела, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Каунаській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки;

    діоксиду азоту

    • у 5,2-5,3 разів – на бульварі Вацлава Гавела, проспекті Перемоги;
    • у 4,0-4,9 рази – на вулицях Інженера Бородіна, вул. Каунаській, площах Бессарабській та Перемоги; 
    • у 2,5-3,8 рази – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

    формальдегіду

    • у 1,9-2,4 рази – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаській, Оболонському проспекті;
    • у 1,0-1,8 раза – на інших постах спостережень.

    Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 29 грудня 2020 р. по 4 січня 2021 р. було відібрано та проаналізовано 1208 проб повітря.

    Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря майже не змінився. 

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 січня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Теги: екологія прогноз погоди Київ повітря
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