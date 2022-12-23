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Дефіцит потужності зменшився, але електроенергії все ще бракує – «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дефіцит потужності зменшився, але електроенергії все ще бракує – «Укренерго»
Генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Нині працюють усі види генерації

Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок 23 грудня дещо зменшився, однак все ще залишається суттєвим. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Нині працюють усі види генерації. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, який 22 грудня був підключений до енергосистеми. «Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться у повідомленні.

При цьому на сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є нові пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових, зазначили в компанії. «Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їхнє відновлення вимагає значного часу», – наголосили в «Укренерго».

У компанії запевнили, що генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

Як повідомлялося, у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Графіки наразі не актуальні.

Теги: Володимир Зеленський Укренерго енергетика

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