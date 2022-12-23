Дефіцит потужності зменшився, але електроенергії все ще бракує – «Укренерго»

Генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні

Нині працюють усі види генерації

Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок 23 грудня дещо зменшився, однак все ще залишається суттєвим. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Нині працюють усі види генерації. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, який 22 грудня був підключений до енергосистеми. «Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться у повідомленні.

При цьому на сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є нові пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових, зазначили в компанії. «Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їхнє відновлення вимагає значного часу», – наголосили в «Укренерго».

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У компанії запевнили, що генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

Як повідомлялося, у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Графіки наразі не актуальні.