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Діють екстрені відключення: яка ситуація зі світлом у Києві та області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Діють екстрені відключення: яка ситуація зі світлом у Києві та області
Графіки відключення світла наразі не діють
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Енергетики роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації

У Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Графіки наразі не актуальні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив,що енергосистему України відновлюватимуть за новим зразком. Це буде найсучасніша система, яка є у світі. 

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Теги: Київ енергетика міністр Україна Укренерго Герман Галущенко

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