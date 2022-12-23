Діють екстрені відключення: яка ситуація зі світлом у Києві та області

Енергетики роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації

У Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Графіки наразі не актуальні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

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«В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив,що енергосистему України відновлюватимуть за новим зразком. Це буде найсучасніша система, яка є у світі.