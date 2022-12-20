Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро

Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено

У столиці відновлено рух на всіх гілках метрополітену. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна» – написав він.

За його словами енергетики ліквідували всі несправності.

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Раніше Кличко інформував, що у столиці «червона» гілка метрополітену працює з обмеженнями.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 грудня, у роботі київського метрополітену стався збій через перепади напруги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів.