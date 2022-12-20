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Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро
фото з відкритих джерел

Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено

У столиці відновлено рух на всіх гілках метрополітену. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна» – написав він.

За його словами енергетики ліквідували всі несправності.

Раніше Кличко інформував, що у столиці «червона» гілка метрополітену працює з обмеженнями.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 грудня, у роботі київського метрополітену стався збій через перепади напруги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів. 

Теги: метро енергетика Віталій Кличко

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