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Дефіцит величезний: гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дефіцит величезний: гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла
Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження
фото з відкритих джерел

«Укренерго» значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й у Києві зокрема

Станом на вечір 15 січня в Україні зберігається дефіцит генерації в енергосистемі після останньої ракетної атаки РФ, тому по Україні можуть бути застосовувані екстрені відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо», – написав Коваленко.

За його словами, проблема настільки серйозна, що «Укренерго» значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й у Києві зокрема. Енергетики тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

Коваленко також зазначив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Критична інфраструктура також має бути заживлена.

«Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими», – додав гендиректор Yasno.

Раніше пресслужба компанії ДТЕК попередила, що необхідно готуватися до важких днів через зменшення генерації внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 14 січня. Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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Теги: енергетика електроенергія інфраструктура Укренерго

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