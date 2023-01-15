Ціллю російського терору 14 січня були електростанції: деталі від «Укренерго»

Енергосистемі завдано 12 масований ракетний удар

14 січня енергосистеміУкраїни завдано 12 масований ракетний удар. Є влучання по об'єктах енергетики у п’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Як зазначив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, ціллю російських терористів були електростанції, а також підстанції «Укренерго».

«Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий. Складна ситуація на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки», – розповів він.

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Кудрицький підкреслив, що скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети - занурити всю країну у холод та темряву. «Зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів», – сказав він.

Як повідомлялося, окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку теплової електростанції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.