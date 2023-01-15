Відключення світла після ракетної атаки: енергетики дали невтішний прогноз

У ДТЕК розповіли, коли повернуться планові відключення світла

Компанія ДТЕК попереджає, що необхідно готуватися до важких днів через зменшення генерації внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 14 січня. Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

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«На жаль, відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено», – сказав він.

Сахарук спрогнозував, що аварійні відключення «будуть тривати не один день».

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«Ситуація тут досі складна», – констатував він.

Як повідомлялося, 14 січня енергосистемі України завдано 12-й масований ракетний удар. Є влучання по об'єктах енергетики у п’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням.

Відомо, що окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку теплової електростанції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.