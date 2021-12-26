Депутати пропонують запровадити День пам’яті жертв депортації українців Кубані

Сталінський режим знищив близько 1 млн українців на території Північного Кавказу

Група народних депутатів пропонує встановити 14-го грудня День пам’яті жертв депортації українського населення Кубані. Про це у своєму telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Разом із колегами Олегом Синюткою, Соломією Бобровською, Софією Фединою та Ахтемом Чийгозом подали до Верховної Ради відповідну постанову.

«Злочини радянського режиму проти українського народу відбувалися не лише на території сучасної України: за наслідками злочинної політики сталінського режиму було знищено близько 1 млн українців на території Північного Кавказу, більшість жертв припало на населення Кубані – нині Краснодарський край РФ. Крім того, 63,5 тис. мешканців станиць Краснодарського краю було примусово виселено на територію Росії та до Центральної Азії», – зазначає Гончаренко.

Саме тому, на думку депутата, ми повинні шанувати та не забувати тих, хто загинув від рук режиму.

«Як голова МДО «Кубань», вважаю, що встановлення такого дня є важливим для збереження історичної пам’яті українців. Закликаю парламентарів підтримати мою постанову», – підсумував депутат.

Як відомо, в Україні 12 вересня вшановують пам’ять депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Також 12 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.