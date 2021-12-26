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    У Франції вперше зафіксовано понад 100 тис. нових хворих на Covid-19

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    Низка регіонів запровадила власні заходи безпеки - У Франції вперше зафіксовано понад 100 тис. нових хворих на Covid-19
    Низка регіонів запровадила власні заходи безпеки
    фото: ЕРА

    Країна оновлює власний рекорд із захворюваності на коронавірус вже третій день поспіль

    У Франції в суботу, 25 грудня, кількість нових випадків захворювання на Covid-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тис. Про це повідомляє AFP.

    Зазначається, що впродовж доби в країні позитивні результати тестів на коронавірус отримали 104 тис. 611 людей. Франція оновлює власний рекорд із захворюваності вже третій день поспіль.

    «Останні дані свідчать про різке зростання від початку місяця: 4 грудня число (інфікувань – ред.) вперше перевищило 50 тис., і відтоді невпинно зростало», – вказують у виданні.

    На тлі стрімкого поширення вірусу низка регіонів запровадила власні заходи безпеки. У Савої, зокрема, запровадили обов'язкове носіння масок як у приміщеннях громадських місць, так і на вулиці.

    У понеділок, 27 грудня, французький президент Еммануель Макрон проведе відеоконференцію з ключовими членами уряду, під час якої обговорить можливість запровадження нових карантинних обмежень.

    Від початку пандемії у Франції від ускладнень коронавірусної інфекції померли 122 тис. 546 людей. Тим часом 76,5% населення вже повністю вакцинувалися від Covid-19.

    Нагадаємо, попередній рекорд захворюваності Франція зафіксувала на початку грудня.

    Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

    Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

    Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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    Теги: Франція рекорд Еммануель Макрон президент населення коронавірус
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    У Франції вперше зафіксовано понад 100 тис. нових хворих на Covid-19