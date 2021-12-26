У Франції вперше зафіксовано понад 100 тис. нових хворих на Covid-19

Країна оновлює власний рекорд із захворюваності на коронавірус вже третій день поспіль

У Франції в суботу, 25 грудня, кількість нових випадків захворювання на Covid-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тис. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що впродовж доби в країні позитивні результати тестів на коронавірус отримали 104 тис. 611 людей. Франція оновлює власний рекорд із захворюваності вже третій день поспіль.

«Останні дані свідчать про різке зростання від початку місяця: 4 грудня число (інфікувань – ред.) вперше перевищило 50 тис., і відтоді невпинно зростало», – вказують у виданні.

На тлі стрімкого поширення вірусу низка регіонів запровадила власні заходи безпеки. У Савої, зокрема, запровадили обов'язкове носіння масок як у приміщеннях громадських місць, так і на вулиці.

У понеділок, 27 грудня, французький президент Еммануель Макрон проведе відеоконференцію з ключовими членами уряду, під час якої обговорить можливість запровадження нових карантинних обмежень.

Від початку пандемії у Франції від ускладнень коронавірусної інфекції померли 122 тис. 546 людей. Тим часом 76,5% населення вже повністю вакцинувалися від Covid-19.

Нагадаємо, попередній рекорд захворюваності Франція зафіксувала на початку грудня.

Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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