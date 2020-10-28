Державне бюро розслідувань купило телескоп



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Очікуємо на сайті Бюро нову рубрику «Новини астрофізики», – сказав адвокат

Телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, коштує понад 19 000 гривень

Державне бюро розслідувань України за рахунок бюджетних грошей придбало телескоп, вартістю понад 19 000 гривень. Інформація опублікована на сайт держзакупівель Prozorro.

Тендер на сайті з'явився 24 вересня. Йдеться про телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, вартістю 19 220 гривень.

«Роздільна здатність даної моделі становить близько 0.6 кут. сек, проникаюча – 14 зв. вів. Цього достатньо для комфортного спостереження не тільки за об'єктами Мессьє, але і більш тьмяними астрономічними об'єктами – слабкими планетарними туманностями, спіральними галактиками й іншим», – прокоментував покупку адвокат Олег Шрам.

Відзначимо, що тендер уже відбувся, покупка здійснена.

«Зараз ГБР піддається критиці з боку Президента і Генпрокурора за байдуже ставлення до роботи, невиконання норм законодавства, відсутність системної роботи у протидії злочинам і т.д. Але, як виявилося, Бюро зайнято набагато серйознішими питаннями, ніж наше тлінне існування: космос, зірки, простір, час і т.д. Очікуємо на сайті Бюро нову рубрику «Новини астрофізики», – сказав адвокат.

Нагадаємо, що американці купили українську IT-компанію.