Американці купили українську IT-компанію



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Американська компанія має оборот 2,6 млрд євро

Cprime – це американська компанія, яка c 2014 року входить в групу, яка займається IT-розробкою і мережевими технологіями

Українська IT-компанія Archer Software оголосила про угоду з американською компанією Cprime.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Сума угоди не розголошується, але як пише видання Ain, «за оцінками експертів, 100% компанії могли оцінити в 5-8 млн дол».

Cprime – це американська компанія, яка c 2014 року входить в групу, яка займається IT-розробкою, мережевими технологіями та IT-консультаціями, а сукупний штат її компаній – 37 200 співробітників, при обороті в 2,6 млрд євро.

Нагадаємо, 4 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ, який впроваджує низку пільг для програмістів з Білорусі, які вирішать переїхати до України і працювати на території нашої країни. Очікується, що документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України, залучення висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів.

До слова, американська IT-компанія Apple може навчити голосового помічника Siri говорити українською мовою. Компанія розмістила в себе на сайті вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови.

Як повідомлялося, на базі київського заводу «Радар» створять креативний простір.

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