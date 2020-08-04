Із коронавірусного фонду досі не закупили жодного апарату ШВЛ документ



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Станом на ранок 4 серпня 132 людини в українських лікарнях підключені до апарату ШВЛ

Відомство Степанова не може закупити апарати ШВЛ протягом кількох місяців

Наприкінці квітня Кабінет міністрів виділив Міністерству охорони здоров’я 100 000 тисяч гривень на закупівлю апарату для штучної вентиляції легень. Станом на сьогодні лише триває підготовка документів МОЗ для закупівлі цього медичного обладнання, необхідного при лікуванні тяжких випадків коронавірусу.

Таку інформацію оприлюднила народна депутатка з фракції «Голос» Юлія Клименко, яка показала офіційну відповідь МОЗ на звернення щодо витрат із так званого коронавірусного фонду.

«З квітня 2020 з коронавірусного фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, все «в процесі». Цікаво чи встигнути закупити в 2021? Це риторичне питання. Відповідь на запит додається», - написала вона.

Слід зазначити, що станом на ранок 4 серпня за даними Центру громадського здоров'я на стаціонарному лікуванні перебуває 4969 осіб, з них 132 особи підключені до апарату ШВЛ.

Між іншим, сьогодні під час брифінгу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зростання кількості випадків коронавірусної хвороби прогнозується під час епідсезону грипу та ГРВІ - з жовтня по квітень. А в Європі вже розпочинається друга хвиля захворювання.

Слід нагадати, що заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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Станом на 4 серпня в Україні коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

За минулу добу в Україні найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Києві.