У Великій Британії уряд забракував 50 млн масок, які закупили для медиків



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Постачальник масок наголошує, що ці засоби захисту відповідають вимогам, які поставив уряд

Маски, які закріплюються вушними петлями, а не головними, можуть недостатньо щільно прилягати до обличчя, а відтак - недостатньо захищати від зараження, - уряд

У Великій Британії уряд вирішив, що 50 мільйонів медичних масок, закуплених державою ще в квітні для працівників національної системи охорони здоров’я, не будуть використовуватися з міркувань безпеки. Про це пповідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Зазначається, маски, які закріплюються вушними петлями, а не головними, можуть недостатньо щільно прилягати до обличчя, а відтак - недостатньо захищати від зараження.

Партія масок була закуплена для британських медиків у фірми-постачальника Ayanda Capital у рамках контракту вартістю 252 мільйони фунтів стерлінгів. Постачальник засобів захисту наголошує, що маски відповідають вимогам, які поставив уряд.

Варто нагадати, що навесні, в перші тижні пандемії Covid-19, британський національний медичний сервіс відчував серйозних дефіцит засобів персонального захисту.

Наразі ж уряд наголосив, що мусить швидко знайти нового постачальника, чия продукція повністю відповідатиме усім безпековим стандартам.

До відома, станом на 6 серпня у Великій Британії загалом підтверджено 307 тисяч випадків коронавірусу. Наразі по всій країні карантинні обмеження вже суттєво послаблені.

Як повідомлялося, у світі станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис. Кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).