Держбюро розслідувань просить допомоги у свідків авіакатастрофи у Чугуєві
ДБР просить осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні даніДержавне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи Ан-26 у Чугуєві з проханням про допомогу в зборі інформації.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
«Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227», – йдеться в повідомленні.
Слідчі ДБР зв’яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.
Звернення до свідків трагедії на Харківщині Державне бюро розслідувані звертається до громадян, Які став свідки ... Опубліковано Державне бюро розслідувані & NBSP ; П'ятниця, 25 вересня 2020 р.
Нагадаємо, у Мережі з'явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.
Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.
Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.
За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.
Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.
Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.