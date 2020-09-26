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    Події в Україні

    Держбюро розслідувань просить допомоги у свідків авіакатастрофи у Чугуєві

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    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб - Держбюро розслідувань просить допомоги у свідків авіакатастрофи у Чугуєві
    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб
    Фото: ДСНС

    ДБР просить осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані

    Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи Ан-26 у Чугуєві з проханням про допомогу в зборі інформації.

    Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

    «Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227», – йдеться в повідомленні.

    Слідчі ДБР зв’яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.

    Звернення до свідків трагедії на Харківщині Державне бюро розслідувані звертається до громадян, Які став свідки ... Опубліковано Державне бюро розслідувані & NBSP ; П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

    Нагадаємо, у Мережі з'явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

    Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

    МВС ДСНС літак
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