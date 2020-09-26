Держбюро розслідувань просить допомоги у свідків авіакатастрофи у Чугуєві



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За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб Фото: ДСНС

ДБР просить осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані

Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи Ан-26 у Чугуєві з проханням про допомогу в зборі інформації.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР зв’яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.

Звернення до свідків трагедії на Харківщині Державне бюро розслідувані звертається до громадян, Які став свідки ... Опубліковано Державне бюро розслідувані & NBSP ; П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.