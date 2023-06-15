Диверсанти розстріляли лісівників на Сумщині: деталі трагедії

Через черговий воєнний злочин РФ 12 дітей лишилися напівсиротами

У Сумській області диверсійно-розвідувальна група росіян розстріляла автомобіль, у якому їхали шестеро працівників Держлісгоспу. Усі вони загинули. Очільник філії «Свеське лісове господарство» Олег Закусило в коментарі ТСН.ua розповів, ким були жертви чергового воєнного злочину окупантів.

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За його словами, від ворожого вогню загинули:

31-річний Олександр Глущенко, у якого була маленька донька;

33-річний Сергій Заболотний – батько двох маленьких доньок;

33-річний Іван Романченко, який мав сина;

35-річний Андрій Бураков, у якого лишився маленький син

48-річний Сергій Волков – батько двох синів та двох доньок;

50-річний Андрій Михайленко – без батька лишилися донька та двоє синів.

Співрозмовник видання повідомив, що трагедія трапилася тоді, коли лісівники їхали у прикордонний район, щоб провести облік лісових насаджень. Військові дали дозвіл на проїзд та проведення роботи.

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«Раніше була інформація, що це був артобстріл, але це не так. Зайшла ворожа ДРГ, яка впритул розстріляла наших співробітників… Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла», – зазначив Закусило.

Він додав, що диверсанти спеціально понад добу не давали забрати тіла вбитих – над місцем злочину літав безпілотник.

«…не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон», – сказав Закусило.

Раніше повідомлялося, що 13 червня російські загарбники 21 раз обстріляли прикордонні райони Сумщини. Унаслідок ворожої атаки, за словами начальника сумської ОВА, загинули семеро працівників Держлісгоспу.

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До слова, триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п'ять ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині.