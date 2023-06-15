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Диверсанти розстріляли лісівників на Сумщині: деталі трагедії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Диверсанти розстріляли лісівників на Сумщині: деталі трагедії
Окупанти розстріляли шістьох лісівників на Сумщині
фото: ТСН

Через черговий воєнний злочин РФ 12 дітей лишилися напівсиротами  

У Сумській області диверсійно-розвідувальна група росіян розстріляла автомобіль, у якому їхали шестеро працівників Держлісгоспу. Усі вони загинули. Очільник філії «Свеське лісове господарство» Олег Закусило в коментарі ТСН.ua розповів, ким були жертви чергового воєнного злочину окупантів.

За його словами, від ворожого вогню загинули:

  • 31-річний Олександр Глущенко, у якого була маленька донька;
  • 33-річний Сергій Заболотний – батько двох маленьких доньок;
  • 33-річний Іван Романченко, який мав сина;
  • 35-річний Андрій Бураков, у якого лишився маленький син
  • 48-річний Сергій Волков – батько двох синів та двох доньок;
  • 50-річний Андрій Михайленко – без батька лишилися донька та двоє синів.

Співрозмовник видання повідомив, що трагедія трапилася тоді, коли лісівники їхали у прикордонний район, щоб провести облік лісових насаджень. Військові дали дозвіл на проїзд та проведення роботи.

«Раніше була інформація, що це був артобстріл, але це не так. Зайшла ворожа ДРГ, яка впритул розстріляла наших співробітників… Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла», – зазначив Закусило.

Він додав, що диверсанти спеціально понад добу не давали забрати тіла вбитих – над місцем злочину літав безпілотник.

«…не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон», – сказав Закусило. 

Раніше повідомлялося, що 13 червня російські загарбники 21 раз обстріляли прикордонні райони Сумщини. Унаслідок ворожої атаки, за словами начальника сумської ОВА, загинули семеро працівників Держлісгоспу

До слова, триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п'ять ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині. 

Теги: Сумщина окупанти трагедія

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