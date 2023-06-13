ISW вказав, як росіяни хочуть зупинити контрнаступ України

За тиждень ЗСУ звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей

Наші воїни на Донецькому та Таврійському напрямках просунулися на 6,5 км

Українські військові ведуть контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ за допомогою «гнучкої оборони» та авіації, як тільки погода дозволить її застосувати. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наші бійці на Донецькому та Таврійському напрямках просунулися на 6,5 км та відбили 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень.

За її словами, за той же період ЗСУ звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей.

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Водночас прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий звітував, що українські сили продовжували контратаки на флангах Бахмута і просунулися на 250-700 метрів у невстановлених районах на підступах до міста.

Тим часом російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжували контратаки на російські позиції на південний захід, північ і північний захід від Бахмута, особливо біля Берхівки (три км на північний захід від Бахмута).

Геолокаційні кадри за 12 червня вказують на обмежений поступ українських військ у західній частині Донецької області на південь від Великої Новосілки.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ намагаються контратакувати в цьому районі, а бої тривали у західній частині Донеччини та східній частині Запорізької області протягом 12 червня.

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Російські військові блогери також казали про бойові дії ЗСУ на заході Запорізької області в районі Оріхова, але зазначали, що інтенсивність обстрілів на цій ділянці дещо знизилася.

Крім того, повідомляється, що 12 червня війська РФ здійснили контратаку в західній частині Донеччини після того, як 11 червня ЗСУ добилися тактичного успіху поблизу Времівського виступу, і що окупанти здійснили контрудар по Силах оборони України тут 12 червня.

За даними аналітиків, війська РФ не досягли підтверджених територіальних успіхів у ході цих контратак, хоча деякі російські джерела повідомляють, що російські війська нібито відбили Макарівку (п’ять км на південь від Великої Новосілки).

При цьому Маляр наголосила, що ЗСУ досі контролюють Макарівку станом на 12 червня.

Російське джерело повідомило, що бої на Времівському виступі продовжуються, а результати бою незрозумілі.

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Затятий націоналіст і російський ексофіцер Ігор Гіркін заявляв, що, якщо це правда, такі повідомлення підтверджують так званий успіх російської тактики гнучкої оборони у цьому районі, а також те, що військове командування РФ більше дбає про те, щоб виснажити ЗСУ, ніж знову захопити територію.

За словами Гіркіна, типовим захистом російських військ є відхід у тил, щоб вивести піхоту ЗСУ з-під прикриття української ППО та засобів радіоелектронної боротьби.

Потім війська РФ, як прогнозує терорист, атакують цей район за підтримки танків та ППО, щоб завадити українським силам перекинути елементи ППО на звільнені райони.

Також Гіркін заявив, що важливу роль у визначенні результату операцій на цій ділянці найближчими днями відіграватиме погода.

Російські джерела стверджували, що через погані погодні умови літаки РФ не могли здійснювати оборону від атак ЗСУ поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

мапа боїв: ISW

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