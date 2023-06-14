Ворожий удар по Сумщині: загинули працівники Держлісгоспу

Семеро співробітників Держлісгоспу потрапили під артилерійський обстріл

Минулої доби російські загарбники 21 раз обстріляли прикордонні райони Сумщини. Унаслідок ворожої атаки загинули семеро працівників Держлісгоспу. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Усього в регіоні за вчорашній день зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив із мінометів (11 вибухів) та артилерії (шість вибухів).



На Миропільську громаду терористи скинули осколкову гранату з безпілотника. Також тут був мінометний обстріл – три вибухи.



Середино-Будська громада зазнала мінометного обстрілу (два вибухи), унаслідок якого зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.

Крім того, унаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Згодом начальник Сумської ОВА Володимир Артюх уточнив, що трагедія сталася у Шосткинському районі, загинули семеро співробітників.



Унаслідок ще одного артобстрілу (вісім вибухів) пошкоджено один приватний будинок. Артобстріли громади продовжилися: ще 15 вибухів. У результаті обстрілу (11 вибухів) сталася пожежа в приватному будинку.

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По Хотінській громаді росіяни вдарили з мінометів – вісім вибухів.



Великописарівська громада зазнала мінометного (чотири вибухи) та артилерійського (один вибух) обстрілу.

Білопільську громаду ворог накрив мінометним вогнем (11 вибухів). Також здійснено авіаудар, окупанти запустили дві ракети з гелікоптера – попередньо НУРС.

Есманська громада зазнала мінометного обстрілу (чотири вибухи).

Нагадаємо, вночі 13 червня росіяни накрили вогнем дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді Сумщини. Нині підопічні інтернату евакуйовані в безпечні місця.

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До слова, завершилася 475-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири іранські ударні БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.