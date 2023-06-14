Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворожий удар по Сумщині: загинули працівники Держлісгоспу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворожий удар по Сумщині: загинули працівники Держлісгоспу
Усього в регіоні за вчорашній день зафіксовано 101 вибух
фото: ТСН (ілюстративне)

Семеро співробітників Держлісгоспу потрапили під артилерійський обстріл

Минулої доби російські загарбники 21 раз обстріляли прикордонні райони Сумщини. Унаслідок ворожої атаки загинули семеро працівників Держлісгоспу. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Усього в регіоні за вчорашній день зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив із мінометів (11 вибухів) та артилерії (шість вибухів).
 
На Миропільську громаду терористи скинули осколкову гранату з безпілотника. Також тут був мінометний обстріл – три вибухи.
 
Середино-Будська громада зазнала мінометного обстрілу (два вибухи), унаслідок якого зазнали пошкодження магазин та  господарські будівлі.
Крім того, унаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Згодом начальник Сумської ОВА Володимир Артюх уточнив, що трагедія сталася у Шосткинському районі, загинули семеро співробітників.
 
Унаслідок ще одного артобстрілу (вісім вибухів) пошкоджено один приватний будинок. Артобстріли громади продовжилися: ще 15 вибухів. У результаті обстрілу (11 вибухів) сталася пожежа в приватному будинку.

По Хотінській громаді росіяни вдарили з мінометів – вісім вибухів.
 
Великописарівська громада зазнала мінометного (чотири вибухи) та артилерійського (один вибух) обстрілу.

Білопільську громаду ворог накрив мінометним вогнем (11 вибухів). Також здійснено авіаудар, окупанти запустили дві ракети з гелікоптера – попередньо НУРС.

Есманська громада зазнала мінометного обстрілу (чотири вибухи). 

Нагадаємо, вночі 13 червня росіяни накрили вогнем дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді Сумщини. Нині підопічні інтернату евакуйовані в безпечні місця. 

До слова, завершилася 475-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири іранські ударні БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: вибух окупанти обстріл Сумщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітник ФСБ потрапив до полону та розповів про загороджувальні загони
Полонений ФСБшник розповів СБУ, як діють загороджувальні загони окупантів (відео)
12 червня, 19:15
ЗСУ оголосили про звільнення села у Запорізькій області
ЗСУ оголосили про звільнення села у Запорізькій області
12 червня, 12:23
Щоб допомогти людям, які постраждали від повені B-FAST надасть обладнання для укриття
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
10 червня, 02:48

Події в Україні

Ворожий удар по Сумщині: загинули працівники Держлісгоспу
Ворожий удар по Сумщині: загинули працівники Держлісгоспу
РФ наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
РФ наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Зеленський про удар по Кривому Рогу: одна з ракет мала іноземні компоненти
Зеленський про удар по Кривому Рогу: одна з ракет мала іноземні компоненти
РФ перекинула на аеродром окупованого Бердянська 20 гелікоптерів: супутникові знімки
РФ перекинула на аеродром окупованого Бердянська 20 гелікоптерів: супутникові знімки
Ракетна атака на Кривий Ріг: скільки квартир пошкоджено
Ракетна атака на Кривий Ріг: скільки квартир пошкоджено
Атака на Кривий Ріг та військова допомога від США. Головне за 13 червня
Атака на Кривий Ріг та військова допомога від США. Головне за 13 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
19K
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
16K
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
15K
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
14K
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
9391
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
12 червня, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 червня, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту