Дніпропетровщина: окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків

Внаслідок обстрілів в Червоногригорівській громаді пошкоджено ліцей

Протягом дня російські загарбники неодноразово били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під обстрілами були Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

«За уточненими даними, внаслідок дій окупаційних військ Російської Федерації, в Червоногригорівській територіальній громаді сьогодні пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об‘єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено газогони і лінія електропередач.

Щодо інших районів області – день був спокійним. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини нині під повним контролем наших військових.

Нагадаємо, триває 190-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.