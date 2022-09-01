Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дніпропетровщина: окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дніпропетровщина: окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків
Триває 190-та доба повномасштабної війни
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілів в Червоногригорівській громаді пошкоджено ліцей

Протягом дня російські загарбники неодноразово били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під обстрілами були Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

«За уточненими даними, внаслідок дій окупаційних військ Російської Федерації, в Червоногригорівській територіальній громаді сьогодні пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об‘єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено газогони і лінія електропередач.

Щодо інших районів області – день був спокійним. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини нині під повним контролем наших військових.

Нагадаємо, триває 190-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог за день випустив по Сумщині понад пів сотні мін і снарядів
Понад 50 «прильотів». Рашисти обстріляли громади на Сумщині
Вчора, 23:55
Місія МАГАТЕ вже прибула на Запорізьку АЕС
Окупанти мають намір евакуювати співробітників «Росатому» із ЗАЕС, – розвідка
Сьогодні, 14:45
Ворог утримує окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей
Окупанти безуспішно намагалися просунутися у напрямках Соледара та Зайцевого
Сьогодні, 18:37

Події в Україні

У боях в Україні загинув лікар-доброволець із Британії
У боях в Україні загинув лікар-доброволець із Британії
Журналісти ідентифікували окупанта, який вихвалявся обстрілами і катуваннями
Журналісти ідентифікували окупанта, який вихвалявся обстрілами і катуваннями
Дніпропетровщина: окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків
Дніпропетровщина: окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків
На Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл
На Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл
Інспекція МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: що відомо на цей час
Інспекція МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: що відомо на цей час
Окупанти безуспішно намагалися просунутися у напрямках Соледара та Зайцевого
Окупанти безуспішно намагалися просунутися у напрямках Соледара та Зайцевого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
72K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
46K
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
20K
Наодинці з Горбачовим. Путін приїхав до моргу (фото)
20K
Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи
19K
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Новини

Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Сьогодні, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Сьогодні, 15:00
Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Сьогодні, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту