Понад 50 «прильотів». Рашисти обстріляли громади на Сумщині

Ворог за день випустив по Сумщині понад пів сотні мін і снарядів

Жертв та руйнувань внаслідок обстрілів не було

Протягом дня російські агресори обстріляли три громади Сумської області, випустивши понад пів сотні снарядів та мін. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами Живицького, росіяни обстрілювали території Білопільської, Шалигінської та Краснопільської громад. Загалом було зафіксовано понад 50 мін та снарядів.

Російська армія обстрілювала Білопільську та Шалигінську громади з мінометів. По території Краснопільської громади гатили зі ствольної артилерії.

Живицький повідомив, що жертв та руйнувань внаслідок обстрілів не було.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині сьогодні було неспокійно. Вдень під ворожий обстріл потрапив Синельниківський район.

В тому ж таки Синельниківському районі внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинув сімнадцятирічний хлопець. Він торкнувся вбивчого снаряду. На місці трагедії рятувальники виявили небезпечні елементи ворожих боєприпасів.

Додамо, триває 189-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.