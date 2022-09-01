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Окупанти мають намір евакуювати співробітників «Росатому» із ЗАЕС, – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти мають намір евакуювати співробітників «Росатому» із ЗАЕС, – розвідка
Місія МАГАТЕ вже прибула на Запорізьку АЕС
фото ілюстративне

Колона «Росгвардії» о 7:00 вирушила з Мелітополя в напрямку Енергодару

На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників «Росатому». Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів «Росгвардії», які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару», – йдеться в повідомленні.

Зі слів співробітників «Росатому» стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

«Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку», – додають у розвідці.

Як відомо, делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже прибула на Запорізьку атомну електростанцію

Росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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