Які країни надали найбільшу допомогу Україні під час війни (графіка)

Підраховано, яка країна надала Україні найбільшу фінансову підтримку під час війни

США підтримують Україну більше, ніж весь ЄС

З огляду на валовий внутрішній продукт (ВВП) Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні. Про це йдеться в базі даних (Ukraine Support Tracker) Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), повідомляє Welt.

Відколи 24 лютого почалася загарбницька війна проти України, Естонія пообіцяла допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%.

США на шостому місці, Німеччина на дванадцятому.

В абсолютному вимірі найбільші зобов’язання взяли на себе США – йдеться про суму в близько 7,6 млрд євро, за ними йдуть Польща, Велика Британія та Німеччина.

Згідно з інформацією інституту, усі країни ЄС разом пообіцяли допомогу на близько 2,9 млрд євро, плюс 1,4 млрд євро від інституцій ЄС і 2 млрд євро від Європейського інвестиційного банку.

За даними інституту, Ukraine Support Tracker систематично фіксує вартість підтримки, яку уряди 31 західної країни обіцяли Україні. Включається загальновідома військова, фінансова та гуманітарна допомога.

Велика Британія, Канада та Японія разом пообіцяли надати допомогу на суму один мільярд євро.

Тим часом росіяни застосовують зброю, яку не використовували з часів Другої світової.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.