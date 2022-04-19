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    Економіка та фінанси

    Фінляндія надасть Україні більше оборонної техніки

    Фінляндія надасть Україні партію оборонного озброєння - Фінляндія надасть Україні більше оборонної техніки
    Фінляндія надасть Україні партію оборонного озброєння
    фото з відкритих джерел

    Додаткова допомога враховує потреби України, а також ресурсне становище Сил оборони Фінляндії

    Президент Фінляндії Саулі Ніїностіо за пропозицією уряду ухвалив рішення надати Україні додаткову військову допомогу – оборонне обладнання. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Фінляндії.

    З міркувань безпеки відомство не розкриває жодної інформації про зміст посилки, способи доставки та терміни надання допомоги.

    Зазначається, що додаткова допомога враховує потреби України, а також ресурсне становище Сил оборони Фінляндії.

    Тим часом росіяни застосовують зброю, яку не використовували з часів Другої світової.

    Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

    Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

    Теги: росія окупанти НАТО війна Естонія Фінляндія Україна боєприпаси президент озброєння окупація #stoprussia
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    Фінляндія надасть Україні більше оборонної техніки