Нідерланди постачатимуть Україні важке озброєння

Рішення допомогти Україні зброєю очільник уряду країни ухвалив після розмови з Володимиром Зеленським

Перед загрозою нового наступу Росії уряд Нідерландів готовий поставляти в Україну озброєння.Про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter.

«Росія починає новий наступ. Нідерланди будуть відправляти в Україну більш важку техніку, включаючи бронетехніку», − написав Рютте.

Зауважимо, що цьому передувала телефонна розмова із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулася у вівторок,19 квітня.

«Продовжив діалог. Проінформував про загострення ситуації на Донбасі», – сказав Зеленський.

Лідер України також додав, що подякував Рютте за вагому підтримку у боротьбі з російським агресором.

«Після відновлення миру разом у ЄС будуватимемо українсько-нідерландські відносини нової якості», − пообіцяв Зеленський.

Підсумком розмови лідера України та очільника уряду Нідерландів стало те, що Марк Рютте разом із союзними з його країною державами розглядає можливість постачання додаткової важкої техніки в нашу країну.

Зауважимо, що місяць тому Володимир Зеленський звернувся до влади Нідерландів з проханням допомогти зброєю.

Він нагадав нідерландським можновладцям про трагедію рейсу MH17 і закликав допомогти засудити усіх російських військових злочинців.

Зеленський звернувся до парламентарів та урядовців Нідерландів, закликавши їх посилити санкції проти Росії, щоб та не мала ресурсів для війни проти України. «Закрийте порти для російських суден, разом із іншими країнами Євросоюзу припиніть будь-яку торгівлю (з Росією – ред.), готуйтеся швидше відмовитися від використання російських енергоносіїв», – попросив Нідерланди президент України.

Нагадаємо, у понеділок, 18 квітня, Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорному морі.

Він додав, що обговорив із очільником уряду Болгарії проблеми для судноплавства в Чорному морі.



