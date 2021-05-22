Доба на Донбасі: вісім обстрілів, троє українських військових поранено

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

Стан здоров’я українських захисників – задовільний

Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення та один бойове травмування.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.