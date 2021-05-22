  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Доба на Донбасі: вісім обстрілів, троє українських військових поранено

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: вісім обстрілів, троє українських військових поранено
    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Стан здоров’я українських захисників – задовільний

    Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

    Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

    У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

    Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення та один бойове травмування.

    Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

    Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Доба на Донбасі: вісім обстрілів, троє українських військових поранено