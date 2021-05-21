Зеленський запровадив санкції проти ватажків «ДНР» та «ЛНР»

Разом з тим санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з окупаційним режимом Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих ДНР та ЛНР, а також «очільник» окупованого Криму. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник та так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов. Разом з тим санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з «ЛНР» і «ДНР» та окупаційним режимом Криму.

Тим часом, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик, як вказали у СБУ, діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в ООС, додали у СБУ.