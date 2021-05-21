На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових

На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь

У п'ятницю, 21 травня, в районі ООС внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба ООС.

«Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗС України отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Тим часом, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону.