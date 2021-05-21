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    На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових

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    Троє українських військових постраждали на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків - На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових
    Троє українських військових постраждали на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків
    Фото: з відкритих джерел

    На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь

    У п'ятницю, 21 травня, в районі ООС внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    «Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗС України отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

    Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

    На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

    На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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    Тим часом, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас військові Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових