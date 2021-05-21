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    МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму

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    Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму - МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму

    Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму

    Фото з відкритих джерел

    Так званий «суд» в Криму призначив покарання українцю у вигляді 11 років позбавлення волі

    Міністерство закордонних справ України засудило вирок українцю Івану Яцкіну, який був оголошений окупаційним «судом» в Криму. МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на це грубе порушення прав людини. Про це заявила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова на сторінці у Twitter.

    «Засуджуємо цей незаконний "вирок" і закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на триваючі грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та усіх незаконно утримуваних громадян України», – наголосила вона.

    Сьогодні так званий «суд» в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.

    Нагадаємо, комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті законопроєкт H.R.922 – Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом. Розгляд документа відбувся в середу.

    Теги: МЗС Крим Росія окупанти суд вирок
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    МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму