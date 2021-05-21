МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму

Так званий «суд» в Криму призначив покарання українцю у вигляді 11 років позбавлення волі

Міністерство закордонних справ України засудило вирок українцю Івану Яцкіну, який був оголошений окупаційним «судом» в Криму. МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на це грубе порушення прав людини. Про це заявила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова на сторінці у Twitter.

«Засуджуємо цей незаконний "вирок" і закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на триваючі грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та усіх незаконно утримуваних громадян України», – наголосила вона.

1)Важко хворого українця Івана Яцкіна,затриманого в Криму у 2019 р. за надуманими обвинуваченнями, російські окупанти засудили до 11 років колонії суворого режиму. силовики знущалися над ним, підірвали здоров'я і весь час шукали приводи для недопускуконсулів&незал-х адвокатів pic.twitter.com/Dqm1YUCsSV — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 21, 2021

Сьогодні так званий «суд» в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті законопроєкт H.R.922 – Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом. Розгляд документа відбувся в середу.