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Донеччина: за добу росіяни вбили вісьмох мирних жителів

Надія Клочко
Сьогодні, 09:18 glavcom.ua
Донеччина: за добу росіяни вбили вісьмох мирних жителів
Минулої доби на Донеччині 19 людей отримали поранення
фото: Донецька ОВА

Загарбники продовжують обстрілювати Донецьку область

На Донеччині протягом доби 28 липня росіяни вбили вісьмох мирних мешканців, ще 19 осіб отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

«За 28 липня росіяни вбили вісім мирних жителів Донеччини: троє в Бахмуті, двоє в Торецьку, один в Орлівці, один у Гірнику та один у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення», – повідомив він.

Кириленко додав, що точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 656 мирних жителів Донеччини, поранили ще 1696. Ці цифри не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація на Донеччині станом на ранок 29 липня
Ситуація на Донеччині станом на ранок 29 липня
Павло Кириленко

Нагадаємо, як повідомив американський Інститут дослідження війни, російські війська, ймовірно, прагнуть отримати вигоду з останніх незначних досягнень на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Можливо, російські війська можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті. Аналітики вважають малоймовірним, що російські війська візьмуть сам Бахмут, попри нещодавнє поступове просування в його напрямку.

Як відомо, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. 

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Теги: росія окупація окупанти Донеччина війна

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