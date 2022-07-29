Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 29 липня

Зранку ворог завдав удару по Харкову

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Кіровоградщина

На ранок над населеним пунктом Світловодського району спрацювала протиповітряна оборона. Постраждалих наразі немає. Подробиці та детальна інформація щодо наслідків уточнюється, працює слідчо-оперативна група.

Чернігівщина

Сьогодні зранку та вчора ввечері – два обстріли прикордоння у Новгород-Сіверському районі, артилерія, «Гради» та міномети. Без жертв та руйнувань. Інші обставини уточнюються.

Дніпропетровщина

Росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю ударили «Градами». Попередньо, пошкоджені шість приватних будинків, гаражі та господарчі споруди. Зачепило електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють електрики. Попередньо, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Харківщина

Зранку ворог завдав удару по Харкову, зафіксовано прильоти в центральній частині міста. Пошкоджено двоповерховий будинок та будівля навчального закладу. На місці працюють рятувальники. Попередньо – постраждалих немає. Також сьогодні рано вранці окупанти обстріляли м. Богодухів. Пошкоджено промисловий об'єкт, сталася пожежа.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Протягом доби в області поранення зазнали сім людей, від ворожих обстрілів загинула одна людина – 26-річний поліцейський в Чугуївському районі.

Луганщина

Минулої доби росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети. Ситуація в області залишається критичною. У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську намагаються показово організувати видачу пенсій. Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде.

Донеччина

Із артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган» обстріляні міста і села області, зокрема – Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, с.Кам’янка, с.Орлівка, смт.Нью-Йорк та інші. Пошкоджено 10 приватних житлових будинків і три багатоповерхівки, ЛЕП Авдіївського КХЗ.

Вночі – ракетний обстріл Покровська. Кількість постраждалих уточнюється. Обстріл Слов'янська, є поранені. Інформація про постраждалих людей та наслідки обстрілу уточнюються. За добу по області вісім людей загинуло, 19 – поранених.

Миколаївщина

Зранку зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ввечері ворог знову обстріляв Миколаїв. Влучання було у подвір’я приватних житлових будинків. Декілька будинків зруйновано, інші пошкоджені. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє осіб зазнали поранень.

Також вчора ввечері обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Вобласті лунало багато потужних вибухів. Практично з усіх населених пунктів йдуть повідомлення про бойові дії. Стабільно тяжка ситуація у громадах Бериславського району. Звільнені ЗСУ села знищені майже повністю, а окупанти продовжують їх обстріл та позиції ЗСУ у інших населених пунктах.

Триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.