Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 29 липня

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 08:59 glavcom.ua
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 29 липня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

Зранку ворог завдав удару по Харкову

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Кіровоградщина

На ранок над населеним пунктом Світловодського району спрацювала протиповітряна оборона. Постраждалих наразі немає. Подробиці та детальна інформація щодо наслідків уточнюється, працює слідчо-оперативна група.

Чернігівщина

Сьогодні зранку та вчора ввечері – два обстріли прикордоння у Новгород-Сіверському районі, артилерія, «Гради» та міномети. Без жертв та руйнувань. Інші обставини уточнюються.

Дніпропетровщина

Росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю ударили «Градами». Попередньо, пошкоджені шість приватних будинків, гаражі та господарчі споруди. Зачепило електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють електрики. Попередньо, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Харківщина

Зранку ворог завдав удару по Харкову, зафіксовано прильоти в центральній частині міста. Пошкоджено двоповерховий будинок та будівля навчального закладу. На місці працюють рятувальники. Попередньо – постраждалих немає. Також сьогодні рано вранці окупанти обстріляли м. Богодухів. Пошкоджено промисловий об'єкт, сталася пожежа.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Протягом доби в області поранення зазнали сім людей, від ворожих обстрілів загинула одна людина – 26-річний поліцейський в Чугуївському районі.

Луганщина

Минулої доби росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети. Ситуація в області залишається критичною. У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську намагаються показово організувати видачу пенсій. Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде.

Донеччина

Із артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган» обстріляні міста і села області, зокрема – Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, с.Кам’янка, с.Орлівка, смт.Нью-Йорк та інші. Пошкоджено 10 приватних житлових будинків і три багатоповерхівки, ЛЕП Авдіївського КХЗ.

Вночі – ракетний обстріл Покровська. Кількість постраждалих уточнюється. Обстріл Слов'янська, є поранені. Інформація про постраждалих людей та наслідки обстрілу уточнюються. За добу по області вісім людей загинуло, 19 – поранених.

Миколаївщина

Зранку зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ввечері ворог знову обстріляв Миколаїв. Влучання було у подвір’я приватних житлових будинків. Декілька будинків зруйновано, інші пошкоджені. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє осіб зазнали поранень.

Також вчора ввечері  обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Вобласті лунало багато потужних вибухів. Практично з усіх населених пунктів йдуть повідомлення про бойові дії. Стабільно тяжка ситуація у громадах Бериславського району. Звільнені ЗСУ села знищені майже повністю, а окупанти продовжують їх обстріл та позиції ЗСУ у інших населених пунктах.

Триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. 

Читайте також: Юрій Луценко: Маємо 150 нових Героїв України, а знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому?
Теги: ЗСУ росія Україна війна окупанти Кіровоградщина Чернігівщина Дніпропетровщина Харківщина Луганщина Донеччина Миколаївщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки на Київщину
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
Вчора, 14:09
Окупанти вдарили по Україні з літаків Ту-22М3, які злетіли з авіабази у Калузькій області РФ
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
Вчора, 11:28
ЗСУ дають відсіч російським окупантам
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18

Події в Україні

Катування українського військового. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
Катування українського військового. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
У Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту: є загиблі
У Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту: є загиблі
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами: є постраждалі
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами: є постраждалі
ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині (відео)
ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині (відео)
Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії
Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії
ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб
ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту